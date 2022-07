Incêndios multiplicam-se pela Europa, chegam perto do mar e reduzem terras a cinzas

Entornointeligente.com /

Portugal continental está a arder, mas os fogos que lavram nas florestas também se estendem à Europa . Em França, a região de La Teste de Burch, em Bordéus, viu as chamas consumirem 2800 hectares de floresta e avançarem em direcção à praia, naquele que foi o maior incêndio em 20 anos.

A semelhança com a situação vivida em Portugal, que tem vindo a registar temperaturas máximas superiores a 45 graus em certas localidades, foi notória: chamas muito próximas das casas, vários populares e cerca de mil bombeiros unidos no combate aos incêndios , seis meios aéreos e, no final, terras reduzidas a cinzas.

Nesta região francesa, mais de 6500 pessoas tiveram de ser retiradas das habitações e em alguns casos, os bens que acabaram por ficar, como veículos, foram consumidos pelo fogo.

Em Espanha, na região de Salamanca, um incêndio que deflagrou na terça-feira atingiu proporções inimagináveis na quinta-feira e obrigou à evacuação de algumas aldeias e a retirada de 49 crianças de um acampamento de Verão, revelou o canal de televisão espanhol TVE.

No total, cerca de 5500 hectares arderam apesar dos esforços dos bombeiros, enquanto regiões como Galiza e Andaluzia entravam em alerta vermelho.

Coluna de fumo na região francesa de La Teste de Burch, em Bordéus Reuters/TWITTER @DGAMAX Populares e bombeiros uniram-se no combate às chamas,Populares e bombeiros uniram-se no combate às chamas EPA/CAROLINE BLUMBERG A população teve de ser retirada, mas alguns dos bens que ficaram acabaram atingidos pelo fogo EPA/CAROLINE BLUMBERG As chamas consumiram 2800 hectares de floresta EPA/CAROLINE BLUMBERG O incêndio avançou em direcção ao mar Reuters/QUENTIN Este foi o maior incêndio em 20 anos EPA/CAROLINE BLUMBERG O incêndio foi combatido por mais de mil operacionais, apoiados por seis aeronaves EPA/CAROLINE BLUMBERG Chamas na região francesa EPA/CAROLINE BLUMBERG Bombeiro descansa depois de dominar o fogo EPA/CAROLINE BLUMBERG

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com