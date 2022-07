Incêndios. Idosos retirados por precaução de lar no concelho de Penacova

Entornointeligente.com /

Os idosos de um lar da localidade de Miro, em Penacova, concelho onde lavra um incêndio desde o início da tarde desta segunda-feira, foram retirados «por precaução», informou o presidente da câmara municipal.

Em declarações à agência Lusa, Álvaro Coimbra explicou que os idosos foram levados para o Pavilhão Municipal de Penacova «apenas por precaução».

«O incêndio não está, nem de perto, nem de longe, nessa zona», acrescentou.

O autarca referiu ainda que, durante a tarde, também já tinham sido retiradas algumas pessoas das suas habitações em Carvalhal de Mansores.

«Foram colocados num ponto estratégico, por precaução, como se faz no Programa Aldeia Segura Pessoas Seguras . Ficaram reunidos na capela», avançou.

Um incêndio deflagrou pelas 14h12 numa zona de mato da povoação de Boas Eiras, na freguesia e concelho de Penacova.

De acordo com a informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional da Protecção Civil, pelas 19h15, encontravam-se no teatro de operações 498 operacionais, apoiados por 139 veículos e 12 aeronaves.

Segundo o Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra, a Estrada Nacional (EN) 2 está com alguns constrangimentos na zona de Miro, embora o Itinerário Principal (IP) 3 esteja transitável.

