Incêndios. Grécia disponibiliza dois aviões a Portugal

Entornointeligente.com /

A Grécia vai disponibilizar dois aviões anfíbios pesados a Portugal com o objetivo de apoiar o combate às chamas, na sequência do pedido de apoio ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

Numa nota divulgada este sábado pelo Governo, o Ministro da Administração Interna (MAI) refere que os dois aparelhos, Canadair, devem chegar a território luso no domingo à tarde, «sendo de imediato integrados no dispositivo» de combate a incêndios.

Recorde-se que devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo decretou estado de alerta, que vai vigorar entre as 00h00 de dia 21 de agosto e as 23h59 de dia 23 de agosto.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com