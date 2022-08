Incêndios. Bispo de Viseu fala em «cenário de terrorismo» que é preciso denunciar

Entornointeligente.com /

O bispo de Viseu, António Luciano, considerou esta quinta-feira que os «terríveis incêndios» que se têm registado em Portugal são «um cenário de terrorismo, de mão criminosa, de uma outra guerra que é preciso denunciar».

«Não podemos ficar calados e indiferentes. É preciso reagir para pôr termo a tão grande mal. Numa visão teológica da fé são grandes pecados sociais, que devemos saber reparar com respostas de amor e de um bem maior para todos», referiu António Luciano, num texto publicado no ‘site’ da diocese, intitulado «Senhor, livrai-nos do fogo dos incêndios».

No seu entender, «estes incêndios são um sinal da presença do mal no mundo de hoje» e os cristãos são convidados «a construir o bem e a vencer o mal que acontece na natureza e no mundo» com a sua oração e ação.

Subscrever O prelado manifestou a sua solidariedade às populações, aos bombeiros e aos elementos da proteção civil e das autoridades, «que incansavelmente combatem até à exaustão tão grande inimigo da natureza», e apelou à responsabilização dos culpados.

«O fogo provocado nas florestas e campos agrícolas, por descuido e incúria de muitos, ou mesmo causado por mão criminosa, tem sempre uma desculpa e um sujeito responsável. Têm de se responsabilizados os autores de tão grandes desgraças e devemos pensar no bem daqueles, que durante estes dias, não tiveram paz, sossego e tranquilidade para combater as chamas», frisou.

Lembrando que os membros do Governo se reuniram com responsáveis das autarquias afetadas pelos incêndios da serra da Estrela para decidir medidas a tomar, António Luciano defendeu que «é preciso apostar na prevenção, inovação e organização das florestas, nas acessibilidades locais, abrir estradas de acesso, apostar na vigilância controlada por sapadores, guardas-florestais, bombeiros, proteção civil e populações».

Na sua opinião, «não basta dizer que Portugal é um jardim à beira-mar plantado, é preciso cuidar dele e com urgência e emergência».

Atendendo à «seca tão severa e continuada» que se vive e aos «incêndios descontrolados», o bispo de Viseu pediu aos cristãos que promovam «uma cultura de prevenção de incêndios e de cuidado pela natureza, respeitando-a e cuidando dela no seu todo», e que façam surgir na diocese «um movimento de oração, para pedir o fim da pandemia e a paz no mundo, o dom da chuva e o fim dos trágicos incêndios».

Para António Luciano, «todos estes acontecimentos são motivo de reflexão e meditação» e fazem-no questionar: «Porque acontece tudo isto no mundo? São tudo causas naturais? Negligência humana ou maldade consciente e criminosa de muitos?»

«Perante a impotência dos governantes, dos bombeiros, da proteção civil, do exército, da GNR e das populações para dominar e apagar os diversos fogos, fico reduzido à minha insignificância», referiu, considerando que, «diante de uma área ardida tão grande, com a destruição de bens, de vidas e a incapacidade de dominar os incêndios, o povo anónimo, exausto diante de tanto sofrimento, angústia e desespero», afirma que se trata do «inferno a arder».

