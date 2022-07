Incêndios avançam sobre casas em Atenas, na Grécia

Entornointeligente.com /

20/07/2022 06h41 Atualizado 20/07/2022

Incêndio florestal avança perto de Atenas e ameaça residências

Autoridades gregas voltaram a mobilizar meios aéreos nesta quarta-feira (20) para extinguir um incêndio que se alastra pelo Monte Pentélico, ao norte de Atenas , e ameaça casas.

A Grécia é um dos países atingidos pela onda de calor que a Europa Ocidental vive nos últimos dias , uma das mais intensas já registradas no continente e que governos e especialistas associam ao aquecimento global. Mais de 1.500 pessoas já morreram por causa das altas temperaturas desde o início do verão, em 21 de julho.

Cerca de 485 bombeiros, 120 veículos, três aviões e quatro helicópteros foram mobilizados desde o nascer do sol para tentar controlar o fogo que se espalhou durante a noite para os subúrbios densamente povoados do norte de Atenas , como Gerakas, onde vivem cerca de 29 mil pessoas.

«Devido à intensidade e velocidade dos ventos, o fogo mudou constantemente de direção ao longo da noite, dificultando nossa luta para extingui-lo», disse um porta-voz dos bombeiros na manhã desta quarta-feira.

1 de 1 Imagem de fumaça em Atenas em 19 de julho de 2022 — Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters Imagem de fumaça em Atenas em 19 de julho de 2022 — Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters

Vários locais foram evacuados e a polícia grega removeu quase 600 pessoas de áreas perigosas, segundo um comunicado. Os bombeiros indicaram que várias casas foram incendiadas e que será iniciado um estudo dos danos assim que o fogo for controlado. Nas últimas 24 horas, os bombeiros gregos atenderam 117 incêndios no país.

