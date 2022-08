Incêndio obriga ao corte da Estrada Nacional 2

Entornointeligente.com /

Um incêndio em Adoufe e Vilarinho de Samardã, Vila Real, obrigou ao corte da Estrada Nacional 2 naquela zona, mais precisamente entre Escariz e o cruzamento da Samardã. Segundo a RTP, as chamas ameaçam várias casas e uma estação de serviço. Um restaurante foi evacuado por precaução.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, este incêndio mobiliza, às 15h30, mais de 250 operacionais, 70 meios terrestres e quatro meios aéreos.

O presidente da câmara de Vila Real, Rui Santos, mostrou-se preocupado com este incêndio, na serra do Alvão.

Subscrever O alerta para o incêndio foi dado pelas 07:00 e, segundo o autarca, «houve três pontos diferentes de ignição», uma situação que o leva a concluir que «de certeza absoluta teve mão humana».

O fogo teve início numa zona de mato, mas também já queimou pinhal e o vento forte está a empurrar à rápida propagação das chamas.

«Estamos muito preocupados com Samardã, Benagouro e Vilarinho da Samardã. Até ao momento não houve necessidade de proceder à retirada de pessoas, mas temos tudo preparado para, se tal for necessário, possamos agir com rapidez», salientou Rui Santos.

Rui Santos disse ainda que os serviços de Proteção Civil Municipal «estão mobilizados» e adiantou que já foram pedidos mais meios para o combate a este fogo, embora reconheça dificuldades devido a outros incêndios.

Na aldeia de Vilarinho da Samardã, a agência Lusa observou o fogo a aproximar-se de um aglomerado de casas, onde existe também um restaurante, de onde os clientes foram retirados por precaução, alguns mesmo antes do almoço.

Ali perto, o incêndio foi controlado pelos bombeiros do outro lado da estrada, onde existem umas bombas de combustível.

«Isto parece uma repetição do que foi em 2017, em que passou a estrada e foi difícil segurar», recordou o presidente.

Também em 2005, um grande incêndio nesta zona queimou vários hectares de mato e pinhal e obrigou à retirada de pessoas de várias aldeias.

Nas últimas semanas têm-se verificados várias ignições no concelho de Vila Real, quer na serra do Marão como na do Alvão.

«São atos de terrorismo permanentes, não é só obra da natureza», afirmou o presidente da Câmara de Vila Real.

