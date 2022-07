Incêndio na Trofa dominado. Portugal sem fogos activos. Mais de 70 concelhos em perigo máximo

Entornointeligente.com /

O incêndio que deflagrou na tarde de terça-feira em zona de mato na freguesia de Covelas, concelho da Trofa, está dominado, adiantou à Lusa fonte da Protecção Civil. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o incêndio foi considerado como dominado às 3h15.

Por volta das 5h30, encontravam-se no local 167 operacionais auxiliados por 54 viaturas, referiu a mesma fonte.

Esta madrugada, às 2h26, também o incêndio que deflagrou na terça-feira na Bendada, concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, foi dominado.

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), Portugal encontra-se neste momento sem fogos activos, quatro em fase de resolução e 17 em fase de conclusão, com 871 bombeiros e 275 viaturas a apoiar estas operações.

O Governo decidiu na terça-feira que não é necessário voltar a activar a situação de alerta para responder aos incêndios florestais , uma vez que as previsões meteorológicas apontam para um «quadro normal de verão».

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias serão de algum calor e vento , sobretudo no litoral, mas dentro daquilo que é habitual durante o Verão. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Viseu) e os 20 (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 35 (em Castelo Branco).

Mais de 70 concelhos em perigo máximo Mais de 70 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Santarém, Leiria, Castelo Branco e Faro apresentam hoje perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural. Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até domingo.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

