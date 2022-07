Incêndio em Penacova está dominado. Silves continua a arder

Entornointeligente.com /

O incêndio que deflagrou durante a tarde de segunda-feira numa zona de mato na localidade de Penacova, em Coimbra, foi dominado às 3h52, referiu fonte da Protecção Civil, adiantando que, às 7h00, encontravam-se no local de 309 operacionais apoiados por 100 viaturas.

Na segunda-feira, o fogo obrigou à retirada dos utentes de um lar e de habitantes de várias aldeias por precaução que, entretanto, já regressaram a casa, notou a mesma fonte em declarações à agência Lusa.

Em Silves, no distrito de Faro, o fogo continua activo. De acordo com a última informação disponibilizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), no local estão 583 operacionais apoiados por 207 viaturas.

O fogo, que deflagrou em São Marcos da Serra, tem agora três frentes activas e uma extensão de 18 quilómetros. A intensidade e «progressão violenta» das chamas obrigaram à retirada de pelo menos 50 habitantes da aldeia da Azilheira, mas as chamas acabaram por atingir habitações, revelou o comandante distrital das operações e socorro de Faro, Richard Marques .

De acordo com a mesma fonte, as características do terreno estão a limitar a actuação dos meios aéreos. «Estamos a falar numa zona com bastantes linhas de média tensão, o que comprometeu, numa fase inicial, o que é o nosso conceito combater o incêndio de uma forma fulminante e musculada», revelou na última actualização à comunicação social.

Durante a tarde de segunda-feira, o incêndio obrigou ao corte da Auto-estrada do Sul (A2) nos dois sentidos entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro) e do Itinerário Complementar IC1, que foi reaberto por volta das 23h00.

Os habitantes das localidades de Monte das Zorras, Alcarias, Corte Peral, Boião e Casas Velhas, Novas e Chaminé, em São Marcos da Serra também foram retirados, conforme noticiou o PÚBLICO .

Ainda durante a tarde, face à progressão das chamas, a Protecção Civil solicitou à GNR a retirada dos habitantes de diversas povoações, nomeadamente, do Monte das Zorras, Alcarias, Novas, Corte Peral, Chaminé, Boião e Casas Velhas, na zona de São Marcos da Serra.

Os dois incêndios mobilizaram um total de 892 operacionais e 307 veículos. O distrito de Faro mantém-se sob alerta amarelo até às 18h00 desta terça-feira «devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima», adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Cerca de uma centena de concelhos de 11 distritos de Portugal Continental estão em perigo máximo de incêndio rural.

