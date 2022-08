Incêndio em igreja cristã copta em Gizé faz pelo menos 41 mortos

Entornointeligente.com /

Um incêndio deflagrou na Igreja Abo Sefein, em Gizé, no distrito de Imbaba, na área metropolitana do Cairo, na manhã deste domingo, provocando a morte de pelo menos 41 pessoas e ferimentos em 55 outras, de acordo com a Igreja Copta do Egipto, citando o Ministério da Saúde. Os esforços para apagar o incêndio já terminaram e os feridos encaminhados para os hospitais mais próximos.

Quinze carros de bombeiros rodearam o local para combater chamas, enquanto a polícia retirava as mais de 5000 pessoas que se encontravam no local, reunidas para a missa. Muitas delas ainda se juntaram aos bombeiros para ajudar a apagar o fogo, mas foram encaminhadas pelas autoridades de volta às suas casas, para longe do perigo.

Os bombeiros estavam, entretanto, a trabalhar para garantir que não há reacendimentos, um perigo devido às elevadas temperaturas que se fazem sentir no país e às grandes quantidades de madeira na igreja.

— TRT World (@trtworld) August 14, 2022 O Presidente do Egipto, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, citado pelo Egypt Today , instruiu todas as instituições públicas relevantes que tomassem «imediatamente todas as medidas necessárias para lidar com este incidente e com as suas consequências, fornecendo a devida assistência médica aos feridos.»

O distrito de Imbaba é uma área da classe trabalhadora no norte de Gizé, na margem ocidental do rio Nilo, próximo da baixa do Cairo.

Os coptas são a maior comunidade cristã do Médio Oriente , representando pelo menos 10 milhões dos 103 milhões de habitantes do Egipto, país que tem sofrido vários incêndios mortais nos últimos anos.

Em Março de 2021, pelo menos 20 pessoas morreram num incêndio que deflagrou numa fábrica têxtil, nos subúrbios a leste do Cairo.

