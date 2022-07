Incêndio em Espanha junto à fronteira com Bragança obriga a retirar 14 portugueses das suas casas

Entornointeligente.com /

Um incêndio que lavra desde a manhã desta sexta-feira em Espanha junto à fronteira com Bragança obrigou a retirar 14 pessoas da aldeia da Petisqueira.

De acordo com declarações do comandante Carlos Martins à agência Lusa, a corporação de Bragança, que faz parte do contingente que tenta evitar que as chamas passem para o lado português, decidiu retirar os 14 habitantes da aldeia portuguesa «por precaução».

Algumas pessoas foram levadas para a aldeia de Deilão e outras preferiram ficar no local e permanecer no campo de futebol, que é considerado uma zona segura.

O alerta foi dado pelas 7h00 e, no lado português, estavam, pelas 16h00, 95 operacionais a combater as chamas, apoiados por 29 viaturas e um meio aéreo.

