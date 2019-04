Incêndio destruiu fábrica de móveis em Paços de Ferreira

Entornointeligente.com / Segundo a fonte do CDOS, “a fabrica ardeu quase na totalidade”. De acordo com a fonte, o alerta foi dado cerca das 01:00, tendo sido dominado cerca das 03:00 e extinto uma hora depois. As causas do incêndio ainda estão a ser apuradas. Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever De acordo com a página na Internet da Proteção Civil, às 09:00, encontravam-se ainda no local 18 operacionais, apoiados por seis viaturas.LINK ORIGINAL: Diario Noticias

