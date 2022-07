Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Casa abandonada Morte de diretor da Caixa Comic-Con ‘Turma da Mônica’ Incêndio destrói tradicional livraria Belle Époque, no Rio Bombeiros informaram que binguém se feriu e que as chamas foram contidas e não ameaçaram outros imóveis no Méier. Por g1 — São Paulo

22/07/2022 02h49 Atualizado 22/07/2022

Um incêndio destruiu a tradicional livraria Belle Époque, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (21).

O Corpo de Bombeiros informou que apagou o fogo e evitou que as chamas se espalhassem para outros imóveis na Rua Soares, no Méier.

Ninguém se feriu, informaram os bombeiros.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com