Incêndio atinge seis veleiros que estavam em zona seca no porto de Olhão

As equipas de socorro receberam o alerta a dar conta do incêndio às 13:10 e, quando chegaram ao local, encontraram os «seis veleiros», numa zona seca, tomados pelo fogo, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

«Estão a arder seis veleiros e o incêndio está ativo», afirmou a fonte do CDOS, num ponto de situação feito às 14:30, precisando que as embarcações estão em terra, na velha zona industrial do porto de Olhão.

Questionada sobre se as embarcações estavam a ser reparadas numa área e estaleiro, a mesma fonte disse não ter essa informação e adiantou que, no local, a combater o fogo, estavam às 14:30 um total de 53 operacionais apoiados por 19 veículos,.

Subscrever A fonte do CDOS afastou o cenário de um eventual derrame para a água, sublinhando que os «barcos estão em terra» e, «como estão próximos», o combate ao fogo não fica facilitado.

«Os funcionários e trabalhadores foram retirados a tempo do local e, até ao momento, não há vítimas a registar», concluiu a mesma fonte.

