Incêndio atinge prédio de maternidade em construção em Fortaleza

20/05/2021 07h09 Atualizado 20/05/2021

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio de uma maternidade em construção na Rua Doutor Thompson Bulcão, no Bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (20). O fogo foi controlado por volta das 8h, conforme a Unimed.

Operários da obra informaram à TV Verdes Mares que os trabalhadores chegavam ao local e batiam o ponto para iniciara a jornada. Mais de 300 pessoas operam no local, mas não havia pessoas no interior da obra, conforme os trabalhadores.

No andar onde o fogo começou havia fiações elétricas, e a suspeita é de que ocorreu um curto-circuito, conforme os operários.

“O fogo atingiu pavimentos superiores da obra por volta das 6h30, sendo avistado pelos poucos operários da obra que já haviam chegado ao local. Estes trabalhadores acionaram os Bombeiros. Ainda são se sabe a causa do incêndio. A Cooperativa informa que havia materiais plásticos nos andares superiores da obra, o que explica o grande volume de fumaça”, informou a Unimed, em nota.

“A gente estava no refeitório e viu um pouquinho de fumaça, que cresceu cada vez mais. Não tinha ninguém lá em cima, graças a deus. A gente chamou os bombeiros e corremos para fora”, relatou um trabalhador da obra, à TV Verdes Mares.

Conforme os operários que trabalham no local, o fogo começou por volta de 6h30, no último andar do prédio. A obra está ocorrendo há cerca de 8 meses e faz parte de um hospital particular.

A área foi isolada devido ao risco de queda de partes da estrutura do prédio. Socorristas do Samu também estão no entorno da obra.

As equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas por volta das 7h30. Os agentes estão dentro do prédio fazendo o rescaldo da área, para evitar que novos focos se formem no local. Pelo menos 12 bombeiros atuam na ocorrência.

A fumaça causada pelo incêndio pôde ser vista de vários pontos da cidade. Moradores de bairros vizinhos ao prédio relatam que a fumaça chegou a ficar bastante intensa na região.

