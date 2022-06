Entornointeligente.com /

Incêndio atinge Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio Segundo o Corpo de Bombeiros, fogo começou no gerador da unidade e, até o momento, não há informações sobre vítimas. Por g1 Rio

08/06/2022 09h41 Atualizado 08/06/2022

Um incêndio atingiu o Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (8).

Bombeiros do quartel de Copacabana foram acionados às 9h16. De acordo com os agentes, o fogo começou no gerador da unidade e, até o momento, não há informações sobre vítimas.

A Rua Pompeu Loureiro estava interditada, por volta das 9h50, para ação do Corpo de Bombeiros. O desvio do trânsito estava sendo feito para a Rua Constante Ramos. O hospital fica na Travessa Federico Pamplona, número 32.

