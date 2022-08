Incluyeron a una nena en un equipo de varones y le quitaron todos los puntos: denuncian «discriminación»

Entornointeligente.com /

«El deporte no tiene género» , fue la bandera que llevaron los equipos durante el fin de semana en los diferentes partidos que afrontaron.

Informate más Demandan a un parque temático de Plaza Sésamo por discriminación racial

«Porque creemos que tanto la protesta del club rival que motivó la determinación como la sanción en sí provocan una enorme desigualdad, no tienen perspectiva de género y atentan contra la idea de un fútbol diverso e inclusivo «, afirmaron desde el club en un comunicado.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChVBmXgOLaz%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOAAPGcmwxCcml79KZB6MSZCQjRe6LbqujFBDnxJmbQMo6ROEXaaQ7ReZCZCkaWRJr4Wjus1GSf7ZBwEhXCgbEFljIJyfsXNr2TwCZCyQPUnVXKis0yCx2prCwIxZANsDnGDXtqS9R23DFq4I4L576SLUnqaKRdHAZDZD View this post on Instagram A post shared by Cañuelas Fútbol Club (@cfc1911)

«La categoría 2012 de Cañuelas y todo el club denuncia discriminación luego de que la Liga de Buenos Aires le haya quitado todos los puntos sumados de las 13 fechas jugadas , por el sólo hecho de incluir a una chica en el equipo masculino», continuó el texto.

cañuelas.jpg El Ciudadano «La adhesión y la simbología son herramientas para combatir este tipo de violencias de la que futbolistas de 10 años son víctimas» , cierra el mensaje del club, que buscará tomar medidas al respecto para lograr un fútbol más inclusivo.

