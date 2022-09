Incluya ejercicios en la agenda diaria

Entornointeligente.com /

Sporty woman running on treadmill at the gym Por Flavio Borquez Tarff

Las personas que no realizan suficiente actividad física tienen de un 20 a un 30% más probabilidades de morir prematuramente, en comparación a aquellas que se ejercitan de forma regular. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física es un factor de riesgo clave para la aparición de las enfermedades cardiovasculares (ECV), cáncer y diabetes.

Adicionalmente, el riesgo de padecer ECV aumenta por una alimentación poco saludable, bajo consumo de frutas y verduras, consumo elevado de sal, azúcares y grasas, «lo que contribuye también a la obesidad y el sobrepeso, los cuales a su vez son factores de riesgo para las ECV», reseña el organismo internacional.

Harold Rodríguez, personal trainer en Gold’s Gym, cadena especializada en entrenamiento y bienestar, refuerza las premisas de la OMS, y sostiene que el ejercicio, cuando una persona lo practica con regularidad, ayuda a que su capacidad pulmonar y su corazón se fortalezcan.

Por Flavio Borquez Tarff

«El ejercicio contribuye a que su sistema cardiovascular envíe más oxígeno al organismo y, por ende, que los pulmones aumenten su capacidad de almacenarlo».

¿Cuáles son esos ejercicios que fortalecen el músculo rojo?

El corazón es un órgano compuesto de músculo cardíaco, cuya función es bombear sangre al resto del cuerpo. Por eso su importancia. Todo lo que pasa con nuestro cuerpo y mente impacta ese músculo rojo. Es simple: el corazón es el motor de nuestras vidas y, por tanto, debemos preservarlo.

Estar físicamente activo es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestro corazón. Practicar ejercicio además nos alarga los años de vida. Al respecto, Rodríguez, entrenador de la sede de Gold’s Gym Montalbán, en Caracas, indica una serie de rutinas fáciles y seguras que ayudan a mantener el sistema cardiovascular y, por ende, a todo el organismo:

Manejar bicicleta, trotar o caminar rápido. Son rutinas básicas que realizadas de forma regular y moderada aumentan la resistencia cardiorrespiratoria, y favorecen la salud cardiovascular. Fitness de combate, como Fit Combat o Crosstraining. En Gold´s Gym podrán asistir a clases especiales de estas disciplinas. Ejercicios funcionales activos y otros que involucren movimientos aeróbicos, pero que no incluyan alto impacto. En el caso de una persona que nunca haya entrenado, recomienda caminar diariamente por largos períodos. Si una persona sufre de hipertensión, debe consultar al médico, y evitar movimientos de alto impacto. Lo recomendable es que comience por caminar y realizar ejercicios aeróbicos. ¿Cómo evitar la sobreestimulación del corazón con los ejercicios?

Por Flavio Borquez Tarff

El coach dice que se puede entrenar a diario manteniendo una frecuencia de las rutinas moderadas, entre una hora, una hora y quince minutos. Lo ideal es hacerlo unas tres veces a la semana.

«Lo importante es que las personas ayuden a mantenerse sanas con buenos hábitos. Muchas veces llegan al gimnasio y algunas pocas indican que lo hacen por su salud. Cuando es así les digo que llegaron al lugar correcto, pues el propósito en todo esto debe ser mantenernos sanos y, al final, eso favorecerá la longevidad activa», comenta.

Gold’s Gym la franquicia de entrenamiento más grande del mundo, con casi 60 años de presencia en la industria, tiene tres gimnasios (Montalbán, San Ignacio y Margarita) y su principal misión es influir positivamente en la vida de las personas, a través del ejercicio físico y el estilo de vida saludable. Cuenta con el servicio de entrenadores personalizados, así como nutricionistas. Para conocer más visite la web http://www.goldsgym.com.ve/

Por Flavio Borquez Tarff

LINK ORIGINAL: Notaoficial

Entornointeligente.com