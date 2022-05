Incidente sul lavoro nel Bolognese, grave operaio di 54 anni

Entornointeligente.com /

(ANSA) – BOLOGNA, 28 MAG – Incidente sul lavoro questa mattina ad Anzola dell’Emilia, nel Bolognese. Verso le 10 un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un capannone in costruzione: l’uomo, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, è precipitato da una altezza di circa otto metri. A dare l’allarme è stata la ditta per cui lavora. Trasportato dal 118 in codice 3 (massima gravità) all’ospedale Maggiore di Bologna è ora ricoverato con prognosi riservata e in pericolo di vita. Sul posto oltre ai carabinieri, che stanno completando gli accertamenti, anche il personale Ausl dell’infortunistica sul lavoro. (ANSA).

