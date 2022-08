Incendios forestales dejan tres heridos en sureste de Francia

Entornointeligente.com /

Las autoridades francesas reportaron este martes que los incendios forestales que afectan el sureste de Francia, ha provocado que tres bomberos resultaron heridos; mientras que los vecinos de la región fueron evacuados.

LEA TAMBIÉN:

Alertan sobre déficit de leche para próximos meses en Francia

En este sentido, el fuego iniciado el pasado viernes en las montañas de Diois en el departamento de Drome, aún no ha sido posible sofocarlos.

De acuerdo con medios locales, el siniestro provocó la afectación de 180 hectáreas, ante lo cual se movilizaron 240 bomberos para las operaciones orientadas a controlar los incendios.

This summer has seen unprecedented #wildfires in Europe��with many still raging across #EU countries

The����is funding vital R&I to explore ways to combat fires��& safeguard European citizens �� society��the economy��& biodiversity��️

See how�� https://t.co/9P4XNmGRYW pic.twitter.com/Pd18LboCTB

— EU green research (@EUgreenresearch) August 9, 2022 En otro, el departamento de bomberos de el área precisó que debido a la influencia de los vientos, las llamas se están propagando hacia viviendas ubicadas colina abajo.

«Las llamas se encontraban a unos cientos de metros de distancia, los gendarmes y bomberos vinieron a decirnos que teníamos que evacuar y todos tuvimos que partir durante la noche», recordó el dueño de una posada, Gabin Castro.

Prevention and cooperation are key in the fight against wildfires ����

Our guidelines on wildfire prevention are of crucial help to better protect #EUForests , people’s lives and our ��

https://t.co/HzdJJYh2wP pic.twitter.com/h42Nh0V0jE

— Florika Fink-Hooijer���� (@florikafink) August 8, 2022 Vale precisar que los incendios forestales adicionales se desataron el pasado lunes en los departamentos de Lozere y Aveyron; donde arrasaron más de 700 hectáreas de tierra y 3.000 personas tuvieron que ser evacuadas.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com