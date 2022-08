Incendios forestales dañaron más de 150 hectáreas de terrenos en Apurímac

Entornointeligente.com /

También se reportó el fallecimiento del agricultor Félix Ramos Navarro (59) durante el siniestro que se produjo en el sector Ccata del centro poblado de Llatanaco, en el distrito de Ranracancha, provincia de Chincheros , el 22 de julio del 2022. Las localidades afectadas por incendios forestales fueron: Pacobamba, Talavera, Santa María de Chicmu y Turpo, en la provincia de Andahuaylas ; Huanipaca, San Pedro de Cachora, Abancay, Tamburco y San Pedro de Cachora, en la provincia de Abancay. Otras zonas que se afectaron entre junio y julio fueron: centro poblado de Callebamba, sector Verbena Huayco, provincia de Chincheros; Mulacancha-Pumapuquio, distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas; centro poblado de Quillabamba del distrito de Kishuara, Andahuaylas; y los centros poblados Patapata, Pumallaulli, Chuquibambilla, en la provincia de Grau. Asimismo, el sector Seronccata, en la provincia de Grau; Huancarama-Andahuaylas; Asilo-Bajo, Abancay; así como los centros poblados Ccollapampa y Ancohuayllo, en Chincheros; Sahuanay, Tamburco-Abancay; Ccorhuani Alta, Tamburco-Abancay y Cocamasana, Cachora, en Abancay. Los últimos siniestros se originaron en la localidad de Cocamasana, distrito de Cachora (27 de julio); sector de la parte alta de Huayllabamba, en la provincia de Abancay (30 de julio), considerado uno de los eventos de mayor magnitud y cuya afectación se encuentra en evaluación. Lea también: Apurímac: liquidan incendio forestal en sector del santuario nacional de Ampay Los incendios forestales se propagan con mucha rapidez y generan pérdidas graves, empezando por la destrucción de la vegetación, el daño a la fauna silvestre y la contaminación del aire y el agua . Además, afectan la economía de muchas personas al perderse suelos que se usan para actividades económicas como la agricultura y la ganadería. Durante un incendio forestal no solo el fuego es peligroso para la integridad de las personas expuestas; sino también el humo, las cenizas y los gases tóxicos que se desprenden y pueden acarrear problemas como ataques de asma, dolores de cabeza, daños a las vías respiratorias y, en el peor de los casos, pérdidas humanas. Sobre el particular, la Dirección Regional de Defensa Civil Apurímac, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia (COER) Apurímac , hace monitoreo las 24 horas del día, con los jefes de Defensa Civil de los 84 municipios distritales, sobre emergencias que se presenten. ¿Cómo se origina un incendio forestal? Un incendio forestal puede producirse en cualquier momento, siempre y cuando existan las tres condiciones para que se propague: combustible, oxígeno y una fuente de calor . En el caso de los bosques, algunos elementos de la naturaleza –como los árboles y la maleza– pueden resultar altamente combustibles al sumarse a condiciones climáticas como las altas temperaturas y los vientos fuertes. En la región Apurímac los incendios forestales son más comunes en los meses de ausencia de lluvia, entre julio y setiembre. En la actualidad, el aumento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático y la larga duración de los periodos secos no solo desencadenan el desastre, sino también dificultan su extinción. Del mismo modo, se tiene incendios antrópicos (ocasionados por los seres humanos), por la negativa costumbre de prender fuego para deshacerse de restos vegetales y preparar el suelo para nuevos cultivos. Esta práctica en realidad no estimula el crecimiento, sino que reduce la retención de agua y la fertilidad del suelo entre 25 % y 30 %, según la Organización de la Naciones Unidas. Si te encuentras cerca de un incendio forestal, la Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil recomienda seguir estos pasos: -Colabora con las autoridades encargadas de controlar los incendios forestales (indicando, por ejemplo, cuáles son las rutas rápidas para llegar al lugar del incendio) y sigue sus instrucciones. -Por ningún motivo intervengas en un incendio forestal si no cuentas con el entrenamiento y equipo de protección adecuado. No te quedes a grabar videos o tomar fotos en el lugar de la emergencia. -Si las autoridades lo disponen evacúa hacia zonas seguras, lejos del fuego y en dirección opuesta al humo. Lleva tu mochila de emergencia . Evacúa con mascarilla y lentes para proteger nariz, boca y ojos; y apoya a quien lo requiera. -Nunca intentes cruzar las llamas ni camines por superficies calientes. No olvides que después del evento no debes regresar al lugar salvo que las autoridades lo autoricen, ya que el incendio puede reactivarse. -La organización en comunidad también es fundamental para actuar rápido. En este sentido, establezcan un medio de comunicación que permita dar la alerta sobre el posible inicio de un incendio forestal y participen activamente en simulacros para aprender más sobre cómo evacuar y apoyar en las labores de prevención, control, lucha y extinción del fuego. Más en Andina: ?? Feriado nacional: ¿Qué celebramos el 6 de agosto en Perú y especialmente en Junín? https://t.co/Rj9SBqdT1D La histórica batalla, clave en proceso de la independencia, se libró en la Pampa de Junín, que es Patrimonio Cultural. pic.twitter.com/NRdOkW7U5B

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 3, 2022 (FIN) TMC/JOT Publicado: 3/8/2022

