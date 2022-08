Incendios dejan más de 700.000 hectáreas quemadas en países de la UE este año

Entornointeligente.com /

Entre los países más afectados por los siniestros están España, Rumania, Portugal, Francia e Italia.

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis) indicó este viernes que más de 700.000 hectáreas de bosque en países de la Unión Europea (UE) fueron quemadas por incendios forestales en este 2022, siendo un récord histórico desde que comenzaron a llevarse los registros.

LEA TAMBIÉN:

Portugal declara alerta ante riesgo de incendios en próximos días

Hasta el momento, entre los países más afectados por los siniestros están España con 283.000 hectáreas arrasadas; Rumania con 150.735 hectáreas; Portugal con 86.631; Francia con 62.102; e Italia con 42.835 hectáreas afectadas.

De acuerdo con el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, la UE atraviesa una época veraniega crítica. «En lo que va de año, más de 700.000 hectáreas quemadas, el valor más alto en esta época del año desde 2006».

#ImageOfTheDay #Spain ���� is the ���� nation most affected by this summer’s #WildfireCrisis

According to @CopernicusEMS #EFFIS , 250,000 ha have been burnt since 4 June

⬇️An ongoing #wildfire �� north of Valencia ( #IFBejis , ~15,000 ha burnt) as seen by #Sentinel2 ������️ on 18 August pic.twitter.com/GCTscxBpWT

— ���� DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) August 19, 2022 En paralelo, el Centro Conjunto de Investigación de la Comisión Europea precisó que, entre los principales factores detonantes de esta situación, está el cambio climático, lo que aumenta el riesgo y la gravedad de los incendios forestales.

Añadió que algunos de estos siniestros fueron avivados por las olas de calor que han afectado a la región en este período, con una sequía que ha sido considerada por los expertos como la peor en 500 años.

Las autoridades también reportaron que la cantidad de incendios aumentó en los últimos años, con más de 2.300 siniestros ocurridos hasta mediados de agosto, cifra que supera ampliamente el promedio de 1.349 incendios ocurridos en el período de 2006-2021.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com