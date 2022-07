Incendio forestal se activa cerca del parque arqueológico de Choquequirao

Entornointeligente.com /

Las lenguas de fuego se deslizan de forma peligrosa por Cocamasana, caserío ubicado en la ruta de acceso a la zona arqueológica de Choquequirao , a unos nueve kilómetros. La zona es ingreso por San Pedro de Cachora, Apurímac, hacia el Cusco para luego llegar a los restos arqueológicos. Roberto Abarca León, director de la Oficina de Gestión de Riesgos del Gore Cusco, confirmó a la Agencia Andina , que el siniestro avanza por la zona de Apurímac. «Es un poco complicado que cruce el río, pero nada está dicho, la naturaleza es impredecible; si esto pasara, tomaremos acciones conjuntas», afirmó. Dos meses En setiembre del 2021 se registró un incendio de gran magnitud en la zona de Oso Puerto, límite de las provincias cusqueñas de Anta y La Convención; el siniestro se prolongó durante dos meses. En aquella ocasión el fuego llegó a siete kilómetros de los baluartes, lugar que es inaccesible y agreste, donde las tareas de control eran riesgosas para los brigadistas. Las llamas de fuego por entonces devoraron mucha vegetación, motivo por el que se solicitó la declaratoria en emergencia y se pensó en pedir ayuda internacional; por fortuna, la temporada de lluvias llegó y liquidó el incendio. Otros siniestros Abarca León indicó que en este momento hay un incendio activo en el distrito de San Pablo, en la provincia cusqueña de Canchis. En la víspera se liquidó un siniestro en el distrito de Limatambo, en la provincia cusqueña de Anta. En lo que va del año, se han registrado 48 incendios forestales en la región Cusco y se han perdido 1,800 hectáreas de pastizales. Ante esta situación y el feriado largo, el funcionario de Gestión de Riesgos recomendó a las personas que se desplazarán a sus campos de cultivos a no encender fuego que después no puedan controlar, y a quienes visitarán el campo no hacer fuego. «Provocar incendios forestales está penado con cárcel de cuatro a seis años, y las multas van por encima de las 10 unidades impositivas tributarias», puntualizó. Más en Andina: ??? El documento más antiguo sobre el pisco, la bebida de bandera del Perú, data de 1613 y es custodiado por el Archivo General de la Nación (AGN). Se trata de un testamento de Pedro Manuel, el Griego, un residente del departamento sureño de Ica. https://t.co/iFvyewK8QY pic.twitter.com/rU1bonKRes

