Incendio forestal destruye 162 estructuras en California, EE.UU.

Hasta el momento, el siniestro es el mayor que ha ocurrido en California en 2022, destruyendo más de 77,7 kilómetros cuadrados.

Las autoridades de California, en Estados Unidos (EE. UU.), informaron este viernes que 162 estructuras fueron destruidas por el incendio forestal Oak, iniciado hace una semana cerca del Parque Nacional de Yosemite, en el condado de Mariposa.

Hasta el momento, este siniestro es considerado como el mayor que ha ocurrido en ese estado en lo que va de 2022, y ha arrasado más de 77,7 kilómetros cuadrados.

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire, por su sigla en inglés) indicó que se ha logrado contener cerca del 45 por ciento, hasta la mañana de esta jornada, pero continúan bajo amenaza unas 640 estructuras.

Además, indicó que un aproximado de 3.800 bomberos están trabajando para contener las llamas en la zona, con apoyo aéreo y de otras agencias cooperantes. «Los bomberos están construyendo y mejorando la línea de fuego directa en terreno extremadamente empinado, escarpado y de difícil acceso», aseguró Cal Fire.

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 29, 2022 El ente precisó que la sequía persistente en ese territorio y la ausencia de árboles, son factores que inciden en la propagación de los incendios. Ante el rápido avance del Oak, miles de personas han sido evacuadas en el condado de Mariposa en los últimos 15 días.

Por otra parte, el incendio forestal Washburn, que se ubica a 12 kilómetros al este del Oak, ha dañado cerca de 19,76 kilómetros cuadrados hasta ahora, y su nivel de contención es del 94 por ciento, tras más de 21 días activo cerca del Parque Nacional de Yosemite.

Los bomberos combaten el Washburn para proteger algunos de los árboles más viejos y más grandes del mundo, que se encuentran dentro del parque.

El pasado sábado, ante la persistencia de los siniestros y sus efectos, el gobernador de California, Gavin Newson, declaró emergencia para el condado de Mariposa.

