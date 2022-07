Incendio forestal al este de Huaraz consume dos hectáreas de cobertura vegetal

Entornointeligente.com /

Efectivos policiales de la comisaría PNP de Huaraz se dirigieron al lugar del evento, pero las acciones de respuesta fueron difíciles de ejecutar debido a que la zona es agreste y de difícil acceso. De acuerdo a la evaluación preliminar, el fuego destruyó más de 2 hectáreas de cobertura vegetal (pastos naturales). Personal del COER Áncash realizó la verificación a través de visores geográficos y concluyó que cerca de la zona del evento no se encuentran expuestas viviendas ni medios de vida. Lea también: Incendios forestales: hasta el 12 de julio se emitieron 449 alertas de siniestros en Perú La responsable de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huaraz, informó que enviarán un equipo para que verifique los daños presentados e informar el estado del incendio. Hasta el momento, no se reportaron daños a la vida y la salud de las personas sin embargo, el COER Áncash continúa monitoreando la emergencia, ya que hasta el momento no se ha informado si el siniestro ha sido controlado del todo. Más en Andina: ¡Atención!?? Seguirá bajando la temperatura nocturna en la sierra hasta 12 grados bajo cero, informó el @Senamhiperu . ?? https://t.co/h3rnljO5Q4 pic.twitter.com/SJlYzg6Wlr

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 31, 2022 (FIN) GHD/TMC JRA Publicado: 31/7/2022 Noticias Relacionadas Arequipa: incendio forestal en el Misti afectó unas 100 hectáreas de vegetación Áncash: incendio forestal destruye pastos naturales en el distrito de Taricá ¡Alerta en Áncash! Incendio forestal se registra cerca del Parque Nacional Huascarán Incendio forestal se activa cerca del parque arqueológico de Choquequirao

