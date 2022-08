Incendio en bosque berlinés de Grunewald se extiende sin control

Entornointeligente.com /

El bosque de Grunewald de Berlín concentraba hoy todos los esfuerzos de los bomberos de la capital alemana, tras declararse por la mañana un incendio en un centro de voladuras de la policía en el suroeste de la capital, desde donde el fuego prendió y se extendió sin control.

Columnas de humo surgen del bosque, afectado por condiciones de extrema sequedad. Una autopista que cruza el suroeste de la ciudad ha sido cortada al tráfico y la zona está ampliamente acordonada.

Un portavoz de los bomberos dijo que todavía no se sabía con exactitud cuál era la situación en el lugar de la explosión en el bosque. Por la mañana, se vio afectada una superficie de una hectárea y media, lo que equivale aproximadamente a dos campos de fútbol.

Existe el riesgo de que se produzcan más explosiones y de que salgan despedidos cascotes en esta popular zona de excursiones.

Esto plantea grandes problemas a los bomberos. Incluso horas después de que se iniciara el incendio, los servicios de emergencia no pudieron llegar al foco. Las imágenes desde el aire con la ayuda de un dron y un helicóptero de la policía deberían servir de orientación.

«La operación llevará mucho tiempo», dijo el portavoz de los bomberos, Thomas Kirstein. Además, el calor abrasador hace que las dotaciones de bomberos y policías tengan que ser sustituidas con más frecuencia.

Sin embargo, los servicios de emergencia comenzaron los trabajos de contención. En un radio de mil metros alrededor del incendio, comenzaron a regar las zonas boscosas adyacentes con el objetivo de dificultar la propagación de las llamas.

Se ha solicitado un helicóptero de extinción de incendios y también se han desplegado las Fuerzas Armadas alemanas.

Las zonas residenciales no están en peligro, según los bomberos. «Lo evitaremos», dijo un portavoz. Los edificios residenciales más cercanos están a un mínimo de dos kilómetros.

Según un portavoz de la policía, todavía no está del todo claro cómo se produjo la explosión, que, según los residentes, pudo oírse a kilómetros de distancia.

En las imágenes tomadas por los bomberos se pueden ver espesas nubes de humo sobre la zona del incendio. Se teme que la gran sequía en la zona facilite al avance del incendio, dijeron.

«El bosque está seco», explicó Jan Thomsen, portavoz del departamento regional de Medio Ambiente, Movilidad, Consumo y Protección del Clima de Berlín.

Thomsen agregó que los bosques no habían sido capaces de recuperarse de la reciente ola de calor. Sobre la necesidad de una voladura en el bosque, fue tajante: «Nos ocuparemos de las cuestiones de seguridad cuando se haya aclarado la causa del incendio».

Los bomberos alertaron a la población para que no entre en el bosque. La zona fue acordonada inmediatamente, mientras se recopilan y analizan las imágenes, dijo el portavoz.

Los ferrocarriles regionales e interurbanos hacia el oeste están interrumpidos, y la línea de alta velocidad (Intecity) que conecta Berlín con Ámsterdam también se ve afectada.

Las autoridades informaron a la población a través de aplicaciones móviles, para que los residentes mantengan las ventanas y puertas cerradas y que los sistemas de ventilación y aire acondicionado estén apagados.

El pabellón de caza de Grunewald, que permanece cerrado al público debido al incendio, no corre peligro, según anunció hoy mismo la Fundación de Palacios y Jardines de Prusia (SPSG) de Berlín-Brandeburgo. dpa

NEW ※ Forest fire rages after explosion at police blast site in Berlin's Grunewald forest. pic.twitter.com/2nlZ0BqPC3

— Disclose.tv (@disclosetv) August 4, 2022

LINK ORIGINAL: La Republica

