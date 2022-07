Incendian residencia de primer ministro tras su renuncia en Sri Lanka

Entornointeligente.com /

Horas antes, también miles irrumpieron en la casa y la oficina del presidente, Gotabaya Rajapaksa, quien fue obligado a huir de su residencia.

Los manifestantes en Sri Lanka irrumpieron en la residencia privada del primer ministro y la prendieron fuego, horas después de que dijera que renunciaría cuando se forme un nuevo Gobierno, en el día más grande de protestas en rechazo a la crisis económica que atraviesa el país.

Ante el caos registrado, partidos políticos exigieron la renuncia de Rajapaksa y del premier Ranil Wickremesinghe, quien formalizó su intención de dimitir del Gobierno con la finalidad de que ayude a la reconstrucción del país asiático.

Sri Lanka: Protesters storm President Gotabaya Rajapaksa’s residence

Demonstrators from all over the country marched to Colombo demanding the resignation of the president after months of protests over mismanagement of the country’s economic crisis. pic.twitter.com/TtsvOP87wj

— Emeka Gift Official (@EmekaGift100) July 9, 2022 «Para asegurar la continuidad del Gobierno, incluyendo la seguridad de todos los ciudadanos, acepto la recomendación de hoy de los líderes de los partidos para dejar paso a un Gobierno de unidad. Para facilitar esto, dimitiré como primer ministro», dijo el político en Twitter.

Wickremesinghe estuvo de acuerdo con la recomendación de renunciar de los líderes del partido de oposición para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En este mismo sentido, el mandatario Rajapaksa renunciará al cargo el próximo miércoles, anunció el presidente del Parlamento, Mahinda Abeywardana.

«Para garantizar una transición pacífica, el presidente dijo que presentaría su renuncia el 13 de julio», dijo el legislador en una declaración televisada..

En momento de confusión, el presidente del parlamento cingalés fue asignado para convertirse en el primer ministro interino del país por los líderes de los partidos políticos en una reunión de emergencia convocada para la renuncia del actual primer ministro y presidente

El líder del partido del Congreso de Sri Lanka , Rauff Hakeem, señaló: «en la reunión urgente del líder del partido en la residencia del presidente del parlamento. Varios otros líderes, incluidos el primer ministro, AKD y Sumanthiran, participaron a través de zoom».

Se decidió pedirle al presidente y al primer ministro que renuncien. El presidente del parlamento asumirá el cargo de presidente temporal de acuerdo con la constitución, dijo Hakeem en Twitter.

«Decenas de miles de habitantes de Sri Lanka siguen llegando a Colombo… La gente irrumpió en las estaciones de tren y literalmente obligó a los empleados a subirlos a los trenes y llevarlos a Colombo. Dicen que están recuperando su país».

Sri Lanka se enfrenta a una grave escasez de divisas que ha limitado las importaciones esenciales de combustible , alimentos y medicinas, sumiéndolo en la peor turbulencia financiera en 70 años.

