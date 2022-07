Inaugurato il Consolato d’Italia a Manchester (audio notizia)

Entornointeligente.com /

É stato inaugurato nei giorni scorsi il Consolato d’Italia a Manchester dal Sottosegretario agli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova, nel corso di una cerimonia che ha visto una folta presenza di autorità britanniche e rappresentanti della collettività italiana nel Regno Unito. Tra i presenti Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’estero della Farnesina.

Incontrando i rappresentanti dei connazionali, il Sottosegretario Della Vedova ha sottolineato che gli uffici consolari di Manchester, cosí come quelli di Edimburgo e Londra, renderanno più facile e diretto il contatto con i connazionali residenti in Inghilterra e ha riaffermato l’impegno del governo a sostenere gli italiani nel Regno Unito in questo periodo post Brexit.

Il Direttore Generale Vignali, dal canto suo, ha valorizzato l’incessante lavoro svolto in questi ultimi anni dalla Farnesina e dalla rete consolare, grazie al quale é stato possibile migliorare il livello dei servizi offerti nel Paese, a fronte di quasi 500.000 italiani registrati all’AIRE.

