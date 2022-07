Inauguran estatua de Marielle Franco en Río de Janeiro, Brasil

Entornointeligente.com /

De acuerdo con el Instituto Marielle Franco, la pieza fue develada en la semana que se celebra el Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña.

Familiares de la concejala brasileña, activista y defensora de los derechos humanos Marielle Franco, inauguraron este miércoles una estatua de bronce en su homenaje en el Buraco do Lume, en el marco de 43 natalicio.

En este sentido, la estatua de 1,75 metros de largo y esculpida por el artista Edgar Duvidier, fue desvelada en el emblemático lugar situado en el centro de Río de Janeiro, sitio donde la concejala acudía todos los viernes para conversar con sus electores y ofrecerles declaraciones sobre su mandato.

«En una sociedad extremamente racista, una estatua de Marielle Franco está aquí para recordarnos el mundo que queremos construir», aseveró la compañera de la concejala, Monica Benicio.

ESTÁTUA INAUGURADA! ��

No dia de hoje, 27 de julho, Mari faria 43 anos de vida. Que a prática política da celebração da vida e do encontro que Marielle nos ensinou possa fazer com q celebremos as nossas, ainda em vida, e celebremos a nossa memória.

�� @bruno_chiosea / @vmlyrspain pic.twitter.com/JMl1oGibwc

— Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) July 27, 2022 «Traemos a Mari un poco más cerca de la gente y consideramos que estamos dando un gran paso porque, en momentos en que se resignifican monumentos y estatuas en todo el mundo, fortalecemos la memoria de esa mujer», precisó la hermana de la activista y presidente del Instituto Marielle Franco, Anielle Franco.

El homenaje contó con la participación de diputados de diferentes partidos de izquierda; durante el evento se desencadenó una tertulia sobre los derechos humanos y un concierto con géneros musicales procedentes de las favelas de Río de Janeiro.

«Estar hoy aquí es decir que Marielle estará siempre presente, con este marco las personas nunca más la olvidarán», destacó Marinete da Silva recordando la fuerza política de su hija el día que cumpliría 43 años. @teleSURtv #MarielleFranco pic.twitter.com/Oz7cDsZlmF

— André Vieira (@AndreteleSUR) July 27, 2022 La también militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Marielle Franco, fue asesinada el 14 de marzo de 2018 a balazos junto a su chófer; por lo cual el acto conmemorativo simboliza la resistencia en Brasil y la superación de las mujeres negras, en aras de evitar que más Marielles sean asesinadas.

Cabe destacar que las autoridades arrestaron en 2019 a dos expolicías acusados de ser los autores materiales del crimen, donde el Poder Judicial los juzgó por homicidio agravado; no obstante, la investigación hasta ahora no ha identificado quién encomendó el asesinato ni esclarecido los motivos del mismo.

