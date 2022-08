Inaugurado primer torneo de fútbol femenino de la AFEB

Entornointeligente.com /

Ciudad Bolívar. Con la participación de 14 equipos en tres categorías fue inaugurado el pasado martes 23, en las instalaciones de Ciudad Mineros, el primer Torneo de Fútbol Femenino de la Asociación de Fútbol del Estado Bolívar.

El evento se inició con el tradicional desfile donde se hicieron presente en la categoría sub 13 los clubes: Talentos López Peña, Escuela de Integración Real Chirica, Fundeporte «A», Mineros de Guayana, Fundeporte «B» y Unión Atlético Upata. Mientras que en la categoría sub 15 dijeron presente: Talento López Peña, Bolívar Sport Club, Angostura FC y Mineros de Guayana. Por su parte las chicas de la categoría sub 16, estuvieron representadas por Unión atlético Upata, Bolívar Sport Club, Angostura FC y Mineros de Guayana.

Agradecimiento al esfuerzo Barros agradeció a Ciudad Mineros por el apoyo en el acto inaugural. Foto prensa AFEB Luego del desfile se escuchó el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela interpretado por las propias jugadoras. Posteriormente el presidente de la A.F.E.B.

Pedro Barros tomó la palabra para agradecer a los clubes participantes por su esfuerzo para asistir a este primer torneo de fútbol femenino, en especial a las jugadoras del municipio Piar y Angostura del Orinoco.

Igualmente agradeció a Ciudad Mineros por permitir sus instalaciones para la realización del acto inaugural y el desarrollo de la primera jornada.

El presidente de la A.F.E.B y sus directivos hicieron entrega a todos los clubes participantes de balones para que continúen realizando su trabajo de preparación a lo largo del torneo.

Cotejos de apertura La familia del fútbol menor se volvió a reunir en el marco de este torneo. Foto prensa AFEB El juego inaugural lo protagonizó la categoría Sub 13. Teniendo el honor del saque inicial la jugadora Angie Díaz, integrante y capitana de la selección del Estado Bolívar en el Liga Nacional. El choque se llevó a cabo entre la Escuela Integral Real Chirica ※ 1 (Darielis Marcano) Vs Unión Atlético Upata ※ 3. ( Milexis Guzmán, Daniela Cedeño y Graysimar Viamonte ).

El segundo juego de la jornada estuvo a cargo de la categoría Sub 16. Entre Mineros de Guayana ※ 10 (Oriangelis Carreño, Ambal Urbano, Asiris Flores, Orlianys Sifontes 3, Yorgelis Salas, Perla Velásquez, Surainnys Agreda Angelina Rojas, Vs Unión Atlético Upata ※ 2 (Mariana Márquez, Danyelis Fernández).

Luisa Núñez, coordinadora general de la Liga Femenina manifestó que el evento se desarrollará con programaciones sólo los días martes de cada semana, con el fin de no interferir en el torneo municipal masculino de fútbol.

Redacción SNPD con información de prensa AFEB

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

