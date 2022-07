¡Inaudito! La interrogaron en migración de un aeropuerto en EEUU para saber si había tenido un aborto

Entornointeligente.com /

Por Mirror

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Madolline Gourley, de Brisbane, Australia, se detuvo en Los Ángeles el 30 de junio mientras se dirigía a Canadá para pasar unas vacaciones y cuidar gatos.

Sin embargo, mientras estaba en el aeropuerto de Estados Unidos, los funcionarios fronterizos le preguntaron si se había hecho un aborto.

Durante la terrible experiencia, la cachearon, le tomaron las huellas dactilares, la fotografiaron, la interrogaron y le preguntaron si estaba embarazada, informa MailOnline.

«No sé si se había olvidado o si quería averiguar si estaba mintiendo o algo así», dijo.

«Le dije que no, y ella me miró de nuevo y me dijo: ‘¿Has tenido un aborto recientemente?. No conozco el proceso de pensamiento detrás de eso… Solo pensé, ‘¿Cuál es la relevancia de eso para mi situación?'».

Lea más en Mirror

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com