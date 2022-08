Inadimplência bate novo recorde e atinge quase 67 milhões de brasileiros, aponta Serasa

Entornointeligente.com /

04/08/2022 14h24 Atualizado 04/08/2022

Quase 67 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil

O número de pessoas com contas atrasadas voltou a bater recorde no Brasil (veja mais no vídeo acima) . Segundo dados do Serasa Experian divulgados nesta quinta-feira (4), o país registrou 66,8 milhões de inadimplentes em junho, maior cifra desde o início do levantamento, em 2016.

Isso representa uma alta de 200 mil pessoas em relação ao mês anterior – menor, no entanto, que o crescimento médio de 400 mil contabilizados em meses anteriores.

Em nota, o economista da Serasa Experian Luiz Rabi aponta que os consumidores tiveram mais acesso a recursos financeiros no período, o que pode explicar esse avanço mais tímido da inadimplência no país.

«A antecipação do 13º salário dos aposentados e os saques especiais do FGTS, por exemplo, possivelmente atenuaram a trajetória de crescimento da inadimplência, pelo menos no mês de junho», diz.

O segmento de bancos e cartões segue como responsável pela maioria das dívidas, 27,8% do total. Depois, vêm as contas básicas como água, luz e gás, com 22,6%. Em terceiro e quarto lugares ficam os setores de varejo e financeiras, com 13,2 e 12,5%, respectivamente.

Na divisão por região, São Paulo liderou o número de inadimplentes, com 15,7 milhões. Na outra ponta, Roraima foi o estado com menos negativados, 217.136.

1 de 1 Número de inadimplentes por estado — Foto: Economia g1 Número de inadimplentes por estado — Foto: Economia g1

