Inaceptable

Raúl Andrade Gándara

Rochester, Estados Unidos

Lamentablemente, el gobierno ha demostrado una vez más su debilidad institucional. La suma de pequeños errores y grandes omisiones que lo han caracterizado le ha pasado factura. Su falta de presencia política, su lentitud en tomar decisiones, su incomprensible política de tira y afloja, posiblemente encaminada a demostrar hasta la saciedad que esta no es una protesta social sino una intentona de golpe de Estado ( cosa por lo demás absolutamente comprobada y comprobable ) ha desembocado en un parto de los montes cuya vigencia está pegada con babas. Bien puede el gobierno esgrimir muchas razones, enfilar las armas contra el correismo y la CONAIE, pero el hecho cierto es que claudicó luego de soportar una huelga inconsulta, permitir un desgaste innecesario, tolerar pérdidas millonarias y buscar un diálogo consensuado con los mismos a los que ha calificado de golpistas.

Inexperiencia, miopía y falta de estrategias claras han quedado al descubierto en estos catorce días. Me indigna y me defrauda la torpeza demostrada, la falta de comunicación oportuna y lo pusilánime de sus voceros.

Mucho tendrá que cambiar el gobierno en su futuro inmediato para no perder la poca credibilidad que le queda. Mucho tendrá que demostrar para retomar la confianza perdida en estos días.

Apoyé a Lasso en sus campañas, respaldé sus ejecutorias cuando me parecieron acertadas, y me siento obligado a manifestar mi desacuerdo por el manejo de esta crisis. El titubeo en un Presidente es imperdonable. Afecta al País y a quienes lo respaldaron. Dudo mucho que luego de este penoso episodio, su credibilidad no se vea afectada. Y sobre todo, dudo mucho que la solución de hoy sea permanente. Durará, en el mejor de los casos, hasta el próximo levantamiento. El camino a la insurrección, la prepotencia y el irrespeto a la ley está ya pavimentado, y no tardarán en volver a transitarlo. Dios proteja al Ecuador ! Porque sus autoridades no pueden hacerlo con eficacia !

