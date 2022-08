Inacal promueve requisitos de calidad en elaboración del ron peruano

Entornointeligente.com /

«Es importante que los productores conozcan los beneficios de la aplicación de estas normas técnicas y lo implementen en la elaboración del ron para conservar las características principales de aroma y sabor de esta bebida, a fin de mejorar los estándares de calidad y seguridad del producto para protección de los consumidores; así como incrementar su oferta exportable hacia mercados emergentes como: Estados Unidos, Italia, Suecia, Inglaterra y Alemania», afirmó la presidenta ejecutiva del Inacal, Clara Gálvez. Refirió que, de acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Adunas y Administración Tributaria (Sunat), el ron ocupa los tres primeros lugares en el ranking de exportación de bebidas alcohólicas peruanas, que registraron ventas de 17.9 millones de dólares entre enero y setiembre del año pasado, de los cuales se enviaron 361,280 litros de ron por 2.1 millones de dólares, siendo su principal destino los Países Bajos, (98,951 litros); Colombia (185,400 litros); y Francia (6,770 litros). Requisitos La norma técnica NTP 211.011:2021. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Ron. Requisitos , establece las características técnicas, definiciones, clasificación, requisitos, métodos de muestreo y análisis, rotulado y envasado del ron, elaborado a partir de la fermentación y destilación de la melaza o del jugo de la caña de azúcar y añejados en recipientes de roble por un tiempo mínimo de un año. También puedes leer: Perú, Colombia y Ecuador crean guía para mejorar práctica en productos de especies nativas Las fábricas para elaboración y/o envasado de ron deberán aplicar los procesos de fermentación, destilación y añejamiento y cumplir con los dispositivos emitidos por la entidad competente, haciendo uso de buenas prácticas de manufactura, mientras que los fabricantes deben contar con los equipos necesarios requeridos por dichos procesos, y que además sean de materiales apropiados para no alterar las características del producto. En cuanto a los requisitos sensoriales, su aspecto debe ser líquido brillante, transparente, sin partículas en suspensión, ni sedimentos; de aroma, sabor y color característico del tipo de ron, libre de olores y sabores extraños. Los envases deberán ser inertes, limpios y que no impartan al producto olores o sabores extraños, ni sustancias nocivas que afecten la salud del consumidor. Los cierres deberán ser herméticos para asegurar la integridad del producto. Los procesos de añejamiento natural del ron deben realizarse únicamente en recipientes de roble, y no se permite la adición de sustancias aromatizantes artificiales que traten de imitar los procesos de maduración, ni que se agregue colorantes sintéticos y esencias artificiales, que modifiquen las características sensoriales del ron. También, se establece que es permitido la adición de color caramelo y hasta 2.5% en volumen del producto terminado de macerados y/o extractos de origen agrícola, como las frutas frescas o secas, cortezas, u otros productos similares; y edulcorantes naturales, para que no se modifiquen las características principales de aroma y sabor del producto. Por otra parte, la NTP 211.043:2021 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Ron saborizado. Requisitos , comprende las definiciones, requisitos, métodos de análisis, muestreo, rotulado y envasado aplicable al ron saborizado, bebida producida a partir del ron, que contiene características sensoriales modificadas, sustancias aromatizantes y/o aditivos alimentarios permitidos por la autoridad de control correspondiente. La norma refiere que para la fabricación y/o envasado del ron saborizado, los productores deben hacer uso de buenas prácticas de manufactura y cumplir con los dispositivos sanitarios vigentes. Su aspecto debe ser líquido sin partículas en suspensión, ni sedimentos; de aroma, color y sabor característico que declara, libre de olores y sabores extraños. Estos requisitos se verificarán por medio de evaluaciones sensoriales. Para más información sobre estas Normas Técnicas Peruanas del Pisco, se puede visitar la sala de lectura en línea . El l primer sábado de junio de cada año se celebra en el país el Día del Ron Peruano debido a su demanda a nivel nacional; mientras que, a nivel mundial, cada 16 de agosto se festeja el Día Internacional del Ron . Más en Andina: ??Emprendedores de Piura desarrollan gomitas de espirulina, un alga rica en proteínas de alto valor biológico, para prevenir y combatir la anemia. ?? https://t.co/5tMB3rDB6V pic.twitter.com/WQvGHpYiWm

