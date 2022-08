Inac cambia protocolos de ingreso país elimina Pase Viajero Bioseguridad

Entornointeligente.com /

Este miércoles 31 de agosto se dio a conocer que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), eliminó el Pase Viajero de Bioseguridad con el sistema «Biocheck».

Esto ante un cambio en los protocolos de entrada al país, para la prevención y atención de la COVID-19.

A través de un comunicado divulgado en su redes sociales ofrecieron los detalles de la medida.

#Comunicado || Con el objetivo de facilitar los protocolos de ingreso al territorio nacional para la prevención y atención del #COVID19 ; el #INAC informa que a partir del #31Ago queda sin efecto el registro y presentación del Pase Viajero de Bioseguridad #Biocheck . pic.twitter.com/zpWTbG8EXG

— Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) (@InacVzla) August 31, 2022 Reportan caída de la página al INAC Más temprano usuarios en la red social de Twitter reportaron la caída de la página para poder realizar el registro.

@InacVzla como se supone que se hace el Biocheck para entrar a Venezuela si la página está caída?!?!?!? Definitivamente una incompetencia total, un circo de país.

— 🖤 (@Marianaabh_) August 31, 2022

El sistema biocheck esta caido, la pagina no avanza y viajo pronto… ¿Cómo se hace?

— Nano (@jlzoppip) August 31, 2022 Buenas tardes, el sistema está caído? Tratando de ingresar a llenar planilla obligatoria de biocheck

— Hache Bistro (@HacheBistro) August 31, 2022 Viajo mañana a las 11 am desde España solicite el biocheck me llegó la solicitud de recibido pero no me ha llegado nada más. ¿Qué debo hacer? Alguien sabe algo? @InacVzla #BIOCHECK #biocheckVenezuela #BIOCHECKvzla

— Robert D Gimenez A (@r_d_g_a) August 31, 2022 Por su parte, la agencia de viajes Bonanza Tours compartió una información en la que informa sobe la eliminación del «Biocheck».

«Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) cumplo con informarles que a partir de la presente fecha *31AGO2022* se están cambiando los protocolos de entrada al territorio nacional para la prevención y atención del COVID-19», se lee en el texto.

Del mismo modo se aclara que los pasajero que ingresen al país deben presentar presentar únicamente esquema de vacunación completo y/o prueba PCR-RT con resultado negativo.

Explican que se mantiene la prueba PCR-RT a la llegada de los pasajeros al territorio nacional por parte de CASALAB y demás laboratorios autorizados.

A principios de agosto 2022, el presidente del INAC, Juan Manuel Teixeira informó que, desde el 01 de agosto 15.586 usuarios han tramitado su Pase Viajero de Bioseguridad con el sistema «Biocheck».

Precisó que el «Biocheck» ha rechazado menos del 2% de las solicitudes.

Entre las razones que mencionó el representante del INAC destacó las dimensiones de las fotografías y por registro de documentación falsa.

Seis casos importados de COVID-19 En el balance de las últimas 24 horas sobre el COVID-19 en Venezuela, las autoridades reportaron un total de 110 nuevos contagios por transmisión comunitaria y seis importados.

Sobre los casos importados, la vicepresidenta Ejecutiva de la República explicó que cuatro provienen de Cuba y dos Panamá, con entrada por La Guaira.

En la semana 129 y día 898 de pandemia, el país tiene reportado 542 mil 397 casos de coronavirus.

