Inabif: en el Perú existen alrededor de 240,000 niños y adolescentes en orfandad

El funcionario señaló que en un esfuerzo del Estado por brindar ayuda a este sector vulnerable de la población, en los próximos días se emitirá el primer padrón de pensión por orfandad con alrededor de cinco mil beneficiarios. El padrón se enmarca en la Ley Nº 31405 , que promueve la protección y desarrollo integral de ese grupo de personas. «Los beneficiarios tienen que estar en situación de pobreza o pobreza extrema y no recibir otro tipo de pensión por orfandad», declaró en el programa Andina al día . Según mencionó Tejada, los tutores o quienes hayan quedado al cuidado de los niños pueden solicitar la pensión por orfandad. «Es muy sencillo. Tienen que entrar a esta página web y ahí van a encontrar todos los pasos. Necesitan acreditar la afiliación, presentar el DNI del menor y la declaración jurada de no recibir otro tipo de pensión por orfandad», explicó. Una vez culminado el procedimiento, se verificará que se encuentren en el registro de Reniec y se harán los cruces correspondientes para incorporarlos al padrón de beneficiarios. Puedes leer: Conoce la ley que otorga protección integral a menores en orfandad Asistencia La asistencia será de 200 soles mensuales por cada beneficiario/a y se abonará en forma bimestral en una cuenta de ahorros creada específicamente para tal fin en el Banco de la Nación, hasta que el beneficiario cumpla 18 años de edad. La asistencia económica tiene carácter de única, individual e intangible por cada beneficiario/a, no es heredable, ni transferible, ni se encuentra sujeta a pago de devengados. El monto debe ser utilizado para fines de alimentación, educación, salud física y mental, terapias de recuperación u otros gastos asociados al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, quedando prohibido un uso distinto a estos. De acuerdo con las proyecciones del Inabif, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), este año se atenderá aproximadamente a 25 mil niñas, niños y adolescentes, mientras que en el 2023 se alcanzará a beneficiar a 34 mil. Más en Andina: Director ejecutivo del Inabif supervisa calidad de servicios en CAR San Antonio, en Bellavista ?? https://t.co/FqnnzD3w1p pic.twitter.com/P3AYzBte6l

Publicado: 24/8/2022

