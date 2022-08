In Spagna aggressioni e punture preoccupano ad ogni festa (audio notizia)

Entornointeligente.com /

Le denunce di aggressioni sessuali e piccole iniezioni con sostanze stupefacenti subite dalle donne durante concerti affollati e riunioni di svago, hanno portato numerose amministrazioni e promotori a installare gazebo di color viola, in occasione di feste e festival che si celebrano in questi giorni in tutta la Spagna, in alcuni casi con l’intenzione di lasciarli permanentemente.

I gazebo viola sono stati collocati con l’intenzione di coinvolgere l’intera società nella lotta contro la violenza sessista, per offrire servizi alle vittime nel loro ambiente e fornire informazioni su come agire in caso di violenza di genere.

Redazione Madrid

