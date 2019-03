Entornointeligente.com /

Share Tweet +1 Share Pin

Thousands, as is customary, flocked onto the streets of Roseau on Carnival Monday morning for Jouvert.

Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Below are some photos of Jouvert revellers. Photos by Chad Ambo.

Prince Julio César “La belleza es todo, abre puertas. Yo nunca he sido ni seré un proxeneta”

Entornointeligente.com