The cul­mi­na­tion of the 2022 To­ba­go Her­itage Fes­ti­val took place on Au­gust 1 with the Ju­nior Her­itage Queen com­pe­ti­tion and the Eman­ci­pa­tion Day Cel­e­bra­tion at the Store Bay Her­itage Park. The 2022 edi­tion of the fes­ti­val be­gan on Ju­ly 22 with an open­ing night gala at the Shaw Park Com­plex, while the Eman­ci­pa­tion Day Cel­e­bra­tion in­clud­ed a va­ri­ety of per­form­ing and cul­tur­al groups from across the is­land.

