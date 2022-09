In Emilia Romagna al via legge sostegno dei carnevali storici

Entornointeligente.com /

BOLOGNA, 27 SET – Via libera dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna alla legge per il sostegno dei carnevali storici, una norma che punta alla valorizzazione e al sostegno economico delle manifestazioni storiche esistenti da almeno 20 anni. Per il 2022 è previsto un contributo straordinario di 250mila euro (poiché la prima metà dell’anno ha visto restrizioni dovute all’emergenza pandemica), mentre per i due anni successivi di 200mila. «Questa legge – spiega l’assessore alla Cultura Mauro Felicori – sostiene il valore artistico e sociale dei carnevali che va di pari passo con la legge sulle manifestazioni storiche. Consenso assoluto per la possibilità di mettere in rete i carnevali dell’Emilia-Romagna».

«I carnevali storici – ha sottolineato la relatrice di maggioranza Roberta Mori (Pd) – sono patrimonio immateriale dei nostri territori e rappresentano un elemento di coesione. È quindi doveroso sostenere la loro attività. Con questa legge si sta cercando di rispondere alle aspettative dei nostri territori». Il relatore di minoranza Massimiliano Pompignoli (Lega) ha aggiunto: «Il percorso intrapreso per licenziare questo progetto di legge è stato costruito in maniera condivisa con i territori e ha coinvolto tutti i consiglieri. Dal nostro punto di vista si è lavorato in maniera egregia e c’è pieno sostegno». Pur avendo condiviso il percorso, la Lega si è astenuta dal voto. (ANSA).

