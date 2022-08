In arrivo quasi due miliardi per ristrutturazioni di case ed edilizia popolare

Entornointeligente.com /

MADRID — Denaro fresco in arrivo per il settore dell’edilizia in Spagna: il governo ha infatti approvato oggi la distribuzione alle Comunità Autonome di quasi 1,9 miliardi di euro per finanziare ristrutturazioni di case e costruzione di alloggi popolari da affittare. Si tratta di fondi provenienti dal piano europeo di «ripresa e resilienza» post-Covid.

Secondo quanto precisato in un comunicato, quasi 1,4 miliardi di euro saranno impiegabili quest’anno per ristrutturazioni, mentre altri 500 euro saranno destinati al settore dell’edilizia popolare l’anno prossimo.

«L’obiettivo, quindi, è ridurre del 30% il consumo di energia primaria non rinnovabile nelle abitazioni e migliorare il comfort e l’abitabilità, favorendo, ad esempio, il cambio degli infissi, l’adozione di sistemi di riscaldamento alimentati da energie rinnovabili, o il rinnovamento di impianti di riscaldamento e raffrescamento obsoleti», spiega la nota.

In conferenza stampa, la ministra dei Trasporti Raquel Sánchez ha spiegato che con questi aiuti si favorirà la ristrutturazione di case nell’ottica di migliorarne l’efficienza energetica e ridurne l’impatto ambientale. «Prevediamo di creare, con gli aiuti europei, 180.000 posti di lavoro nel settore della costruzione», ha aggiunto la ministra.

Nello stesso Consiglio dei ministri, il governo ha anche dato via libera alla creazione della cosiddetta ‘Agenzia Statale per la Salute Pubblica’, ente pubblico che sarà incaricato di prevenire, monitorare e combattere eventuali emergenze sanitarie in futuro.

Con questa iniziativa, già prevista, a dire il vero, in una legge risalente al 2011, Madrid intende perciò migliorare la capacità di risposta del sistema sanitario pubblico spagnolo, un ambito in cui le competenze sono principalmente regionali, a possibili nuove minacce collettive come quella della pandemia di Covid. «Una delle grandi lezioni che ci ha lasciato la pandemia è quella della necessità di rafforzare il nostro sistema», ha commentato su Twitter il premier, Pedro Sánchez.

