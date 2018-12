| IMPULSOR SOSTIENE QUE MOPC DEBE CAMBIAR DE FINANCISTA CUANDO ENCARE NUEVO PROYECTO Se presentó la segunda denuncia contra el BID por caso metrobús

Entornointeligente.com / La denuncia fue enviada ayer vía correo electrónico dirigido a Laura Profeta, jefa de la Oficina de Integridad Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington D.C, Estados Unidos, y financista del proyecto metrobús. “Denunciar la realización de prácticas prohibidas establecidas por el Banco en la ejecución y administración del préstamo Nº 2419/OC-PR, 2420BL-PR, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo”, se lee en el documento sobre el objeto de la presentación.

De acuerdo a lo expresado por Ríos Tonina, la citada oficina se encarga de controlar las prácticas prohibidas por el banco: Corrupción, fraude, cohesión y colusión (que consiste en el acuerdo entre dos o más partes concedida para obtener un objetivo de manera irregular). “Mota Engil no podía ganar la licitación porque no tenía el parque de maquinaria requerida en el Paraguay. Al presentarse en la licitación, lo hace con Ocho A como subcontratista, pero ese subcontrato no existe, no se firmó y encima, más tarde, Ocho A se retira del proyecto”, explicó el ingeniero.

Según los datos, la denuncia está reforzada por la auditoría del MICI, organismo de investigación del BID, que reconoce que se violaron las políticas operativas del banco en varios aspectos.

El profesional señaló que en la denuncia también se solicita que ni Mota Engil ni Ocho A puedan participar en futuras licitaciones financiadas por el BID.

Dijo además que el metrobús ya no puede seguir siendo financiado por el BID y que el MOPC tiene que buscar otro tipo de financiamiento, si es que va a encarar un nuevo proyecto de transporte masivo.

¿Y qué pasará con el adjudicado tramo 1?

Tras el anuncio de la cancelación oficial del metrobús tal como se lo conoció hasta ahora en sus tramos 2 y 3, consultamos al gerente del proyecto, Óscar Stark, sobre la situación del tramo 1 (microcentro de Asunción), que ya fue adjudicado al consorcio paraguayo-uruguayo DC Ingeniería SA-Stiler SA, por G. 135.000 millones (US$ 24,5 millones). “La idea es tomarnos el tiempo para revisar el proyecto. Hay tareas importantes que hacer especialmente con las del desagüe pluvial y las afectaciones. En base a ese análisis se van a ir tomando las demás decisiones”, indicó.

Dijo que volverán a hablar con el consorcio adjudicado para llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que las obras ya debían haber empezado. Quisimos conversar con el Ing. Luis Duarte (DC Ingeniería), pero no respondió nuestras llamadas.



