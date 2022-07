Impresionante video: Hombre atrapó a una niña que cayó desde un quinto piso en china

Entornointeligente.com /

Niña cae desde un quinto piso. Shen Dong ha sido un héroe después de atrapar una niña de dos años que había caído por la ventana de un quinto piso en la ciudad de Tongxiang (Zhejiang, China).

Esta pequeña había aterrizado sobre un techo metálico ubicado en el primer piso, y fue entonces cuando el ruido del golpe llamo la atención de Shen quien estaba estacionando su automóvil al otro lado de la calle .

En el video publicado en las redes sociales podemos observar justo en el momento exacto en que el hombre y una mujer corren hacia la niña, observando cómo había empezado a deslizarse por el techo.

Shen quien estaba llamando a urgencia, tuvo que arrojar el teléfono, para poder atajar a la niña, pues al momento de el ver que la niña estaba cayendo ya tenía los brazos abiertos, evitando que impactara contra la acera. Y siendo así salvada la menor evitando grandes lesiones o hasta la misma muerte.

https://gossipvzla.com/wp-content/uploads/2022/07/china.mp4 «Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me duelen los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella». «Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible». dijo Shen al periódico local Qianjiang Evening News .

Gracias al heroísmo de Shen Dong, la niña sufrió lesiones en la piernas y los pulmones, sin embargo se encuentra estable.

