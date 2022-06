¡IMPRESIONANTE TRUCO! Elefante se para de cabeza con las patas traseras al aire mientras recibe un baño (VIDEO)

Entornointeligente.com /

I did not know 🐘 could do this… pic.twitter.com/Wf19oIB3Ud

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) June 1, 2022

El elefante es uno de los animales más inteligentes del mundo y puede cambiar su comportamiento para afrontar nuevos desafíos. Sin embargo, en esta ocasión se ha popularizado en redes sociales el video de un elefante que puede levantar su patas traseras sin ningún esfuerzo.

Como se puede apreciar en el épica grabación que tiene miles de reproducciones el enorme mamífero aparece de pie sobre su cabeza (una parada de cabeza) mientras recibe un relajante y refrescante baño de su dueño.

Sin embargo, así cmo muchos se han asombrado del movimiento del anima, hay otros que despertaron la polémic al comentar que el elegante ha sido entrenado para hacer este truco en el circo.

«No veo esto como inteligente o lindo, solo me pregunto por lo que ha tenido que pasar el pobre para aprender que, ser entrenado con una picana o ser azotado con un palo, ¡no es natural que un elefante simplemente haga esto!», escribió un internauta.

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com