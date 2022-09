¡Impresionante! Primera moto voladora del mundo debuta en EEUU

Entornointeligente.com /

Esta semana fue presentada la primera moto voladora del mundo llamada Xturismo de la marca japonesa Aerwins Technologies, en el Auto Show de Detroit, Estados Unidos (EEUU).

La exhibición estuvo a cargo del copresidente del salón del automóvil de Motor City, Thad Szott, y fue uno de los primeros estadounidenses en probar la moto.

«Siento que tengo literalmente 15 años y acabo de salir de Star Wars y me subí a su bicicleta, quiero decir, ¡es increíble! Por supuesto, tienes un poco de aprensión, pero yo estaba tan emocionado. Literalmente se me puso la piel de gallina y me sentí como un niño pequeño», dijo Szott.

Este moderno vehículo es capaz de volar 40 minutos y alcanzar velocidades de hasta unos 90 kilómetros por hora.

Al respecto, el fundador y director ejecutivo de Aerwins Technologies Shuhei Komatsu afirmó que la moto ya está en venta en Japón y que para el 2023 iniciaron su comercialización en Europa.

El precio estimado de la versión americana es de 777 mil dólares.

