Imposto de Renda 2022: Receita paga 3º lote de restituição nesta sexta-feira; veja se você está no grupo Segundo a Receita Federal, serão contemplados 5.242.668 de contribuintes, somando R$ 6,3 bilhões. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores, segundo a Receita. Por Renata Baptista, g1

29/07/2022 00h05 Atualizado 29/07/2022

1 de 1 Consulta pode ser feita pelo app da Receita Federal. — Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Consulta pode ser feita pelo app da Receita Federal. — Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal paga, nesta sexta-feira (29), o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022, relativo ao ano-base 2021. É possível fazer a consulta para saber se você está entre os contemplados ou não .

Nesta etapa, serão pagos R$ 6,3 bilhões a 5.242.668 de contribuintes.

Deste valor, R$ 285,79 milhões foram destinados a contribuintes com prioridade legal , sendo 9.461 contribuintes idosos acima de 80 anos, 62.969 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.361 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 29.540 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério .

Foram contemplados ainda 5.134.337 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 3 de maio de 2022 .

Também foram liberadas restituições de lotes residuais de anos anteriores, ou seja, de contribuintes que caíram na malha fina mas depois acertaram as contas com o leão.

Veja como fazer a consulta para saber se você está entre os contemplados ou não. Veja ainda, mais abaixo, as datas dos lotes de restituição.

Clique aqui para fazer a consulta

As consultas podem ser feitas:

na página da Receita na internet ; no aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

IR 2022: Saiba como consultar lotes de restituição e veja o calendário

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave PIX.

O valor da restituição terá correção de 2,02% pela Selic, a taxa básica de juros. Pelas regras do Imposto de Renda, o valor é atualizado pela taxa acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito. Atualmente, a taxa básica de juros está em 13,25% ao ano.

Se o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o contribuinte deve reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf , ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Malha fina

O contribuinte poderá saber, ao realizar a consulta, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada «malha fina» do leão.

Para saber se está na malha fina, os contribuintes também podem acessar o «extrato» do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal , ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.

Veja o passo a passo do extrato do IR

As restituições de declarações que apresentam inconsistência (em situação de malha) são liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão, ou após o contribuinte apresentar comprovação de que sua declaração está correta.

Datas dos lotes de restituição

De acordo com a Receita Federal , serão disponibilizados cinco lotes de restituição neste ano, nos dias:

31 de maio; 30 de junho; 29 de julho; 31 de agosto; e 30 de setembro.

