Importações sobem 29% e exportações 28% em Julho

As exportações e as importações de bens registaram, em Julho, variações homólogas nominais positivas de 28,3% e 29,2%, respectivamente, face a igual período do ano passado. Em Junho, a variação homóloga comparável tinha sido de uma subida de 37,4% para as exportações e de 41,8% para as importações.

«Note-se», acrescenta o Instituto Nacional de Estatística (INE) que «os índices de valor unitário (preços) registaram variações homólogas de mais 18,3% nas exportações e mais 22,8% nas importações».

Excluindo combustíveis e lubrificantes, «as exportações e as importações aumentaram 23,1% e 20,7%, respectivamente», segundo o INE . Em Junho os crescimentos tinham sido de 30,1% e 23,6%, face a Junho de 2021.

Assim, o «défice da balança comercial de bens agravou-se em 504 milhões de euros face a Julho de 2021, atingindo 2058 milhões de euros». Desempenho que, se se excluir a categoria de combustíveis e lubrificantes, diminui o agravamento do défice para 87 milhões de euros, para um total de 1099 milhões de euros.

Segundo o instituto estatístico nacional, no trimestre terminado em Julho de 2022, as «exportações e as importações cresceram 35,3% e 38,5%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2021», quando em Junho a progressão tinha sido de 31,2% nas exportações e de 37,7% nas importações, face ao segundo trimestre de 2022.

