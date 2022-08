Implicado en caso Antipulpo: «Por algo el legislador puso fechas»

Entornointeligente.com /

José Dolores Santana Carmona, uno de los imputados en el caso Antipulpo por una supuesta red de corrupción durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, manifestó que por «algo» existen los plazos establecidos en el Código Procesal Penal y que los mismos fueron vulnerados durante su prisión preventiva como medida de coerción.

Dolores Santana, impuesto originalmente a prisión preventiva por un año, le cuestionó al juez acerca de que otras medidas existen como medida de coerción que no sea el ser enviado a prisión.

«Si yo le hago la preguntará usted si me considera inocente, probablemente no me responda; pero usted sabe quien me considera inocente, el legislador que colocó en el Código Procesal Penal, esos plazos; por algo el legislador puso fechas, yo entiendo una prorroga de 6 meses…han usado en nuestro caso una medida para garantizar mi permanencia en este caso, la prisión, es solo esa la medida que tiene el juez, si el juez decidiera algo contrario, se le juzgaría en la prensa, iría a un consejo disciplinario…por eso le sugiero que utilice cualquiera de los otros procesos, si bien no me presume inocente, si me presume culpable, me permita terminar este proceso que no sea con la prisión preventiva como medida de coerción», exclamó el imputado.

Minutos después, el juez Deiby Timoteo Peguero, del séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la prisión preventiva de Alexis Medina, Fernando Rosa y Dolores Santana por prisión domiciliaria, haciendo de esa forma que ninguno de los imputados en el caso Antipulpo se encuentre detenido en una prisión.

El juez alegó para variar la medida que pasó el tiempo de prisión preventiva y que el Ministerio Público duró mucho para presentar la acusación.

Dolores Santana ahora deberá pagar 20 millones de pesos bajo aseguradora, colocarse un grillete electrónico para que no se sustraigan del proceso, además impedimento de salida y presentación periódica.

