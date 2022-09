¡Imperdible! La banda mexicana Zoé llega a Cali cargada de mucho rock

Entornointeligente.com /

La emblemática banda mexicana Zoé llega a Cali el próximo viernes 23 de septiembre y se presentará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.

En esta oportunidad vuelven con un despliegue que promete deleitar a todos los fans de la legendaria banda de rock, nacida en Cuernavaca México.

Zoé es una banda que logró posicionarse con un estilo único. Su propuesta de rock alternativo ha evolucionado retomando lo mejor de las influencias de The Beatles, The Cure, The Stone Roses y también de Led Zeppelín.

En su amplio recorrido artístico han tenido múltiples nominaciones y han sido galardonados con destacables premios como Los Grammy y Los Premios Grammy Latinos.

En los años 2011 y 2018 fueron distinguidos con los premios Mejor Álbum de Música Alternativa, con los álbumes «MTV Unplugged/Música de fondo», y «Aztlán».

Dentro de su amplia producción, en esta oportunidad ofrece los temas del álbum ‘Karmática Resonancia’ lanzado cuando apenas el mundo empezaba a regresar a la normalidad después del largo confinamiento.

El show de Zoé compartirá escenario con la banda de rock caleña Superlitio, en un espectáculo que se disfrutará en el marco del Festival Cordillera.

