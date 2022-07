Imperador emérito do Japão tratado por insuficiência cardíaca

Entornointeligente.com /

O imperador emérito do Japão Akihito sofre de uma insuficiência cardíaca, mas a sua condição é estável e está a receber tratamento para a doença, anunciou esta terça-feira a Casa Imperial japonesa.

O diagnóstico foi feito no mês passado durante exames de rotina de Akihito, de 88 anos, que abdicou em 2019 devido à idade e ao declínio da saúde em favor do seu filho Naruhito.

Um aumento anormal no seu coração foi observado, bem como derrame pleural, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) um porta-voz da Casa Imperial.

Subscrever Outros exames num hospital de Tóquio concluíram que o imperador emérito tinha insuficiência cardíaca do ventrículo direito.

Akihito «está agora a receber tratamento e a se recuperar», acrescentou o porta-voz.

No início de 2020, Akihito sofreu um desconforto e perdeu a consciência brevemente, mas nenhuma anormalidade foi detetada.

O imperador emérito foi operado em 2003 devido a um câncer de próstata e passou por uma cirurgia no coração (revascularização miocárdica) em 2012, além de ter sofrido de uma «anemia cerebral», como a Casa Imperial descreveu, no final de seu longo reinado (1989-2019).

Em 2008, Akihito também sofreu uma hemorragia no estômago, a mesma doença que em 1989 matou o seu pai, o imperador Hirohito, aos 87 anos.

Akihito, muito apreciado no Japão devido à sua empatia, especialmente com as vítimas de desastres naturais, chocou e comoveu a nação ao manifestar em 2016 o seu desejo de abdicar do trono.

O Governo japonês teve que aprovar uma lei de emergência autorizando-o a deixar o trono do Crisântemo ainda em vida, sendo a primeira vez em dois séculos.

Desde que cedeu o trono, Akihito afastou-se das atividades públicas, embora tenha aparecido em diversas ocasiões com o seu filho, o imperador Naruhito, como durante a tradicional saudação de Ano Novo na varanda do palácio imperial realizada em 2020, antes da cerimónia ser suspensa devido à pandemia de covid-19.

