Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Buraco no Atacama Varíola dos macacos PMs absolvidos Advogado esfaqueado Por Andréia Sadi

Apresentadora do Estúdio I, na Globonews, comentarista de política da CBN e escrevo sobre os bastidores da política no g1

Impasse no palanque da Bahia travou acordo do PT com União Brasil: entenda Fontes ouvidas pelo blog confirmam que as conversas estavam adiantadas entre os partidos, mas que a negociação foi dificultada por Jaques Wagner, que não quer que PT retire candidatura ao governo da BA.

02/08/2022 08h55 Atualizado 02/08/2022

1 de 2 Ex-ministro Jacques Wagner e o ex-presidente Lula — Foto: Manu Dias/GovBA e Reprodução/TV Globo Ex-ministro Jacques Wagner e o ex-presidente Lula — Foto: Manu Dias/GovBA e Reprodução/TV Globo

Setores do PT que defendiam o acordo com o União Brasil ainda no primeiro turno estão irritados com a insistência do petista Jaques Wagner de não ceder na principal demanda da ala do antigo DEM no partido: retirar a candidatura do PT na Bahia, onde ACM Neto é candidato.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

Fontes do comitê de Lula e também do União Brasil confirmam que as conversas estavam adiantadas entre os partidos – mas travou exatamente no impasse do palanque da Bahia.

Neto, que é um dos principais líderes do partido, deixou claro em conversas com interlocutores de Lula que a negociação só iria para frente se a questão da Bahia fosse resolvida.

Mas, para isso, o PT precisava do aval de Jaques Wagner – que não topou.

LEIA TAMBÉM

RITMO ELEITORAL: Veja artistas que defendem Lula ou Bolsonaro em cada estilo musical ASSÉDIO E ESTUPRO: Relatório pedirá cassação de Gabriel Monteiro nesta terça; entenda os próximos passos DISPUTA POR VAGA NO STJ : Bolsonaro empodera Nunes Marques, que brigou para derrotar Gilmar Mendes

2 de 2 ACM Neto é pré-candidato ao governo da BA em 2022 pelo União Brasil — Foto: Divulgação ACM Neto é pré-candidato ao governo da BA em 2022 pelo União Brasil — Foto: Divulgação

Nos bastidores, uma ala do comitê Lula-Alckmin vê a estratégia como um «desastre» e afirma que o apoio de um partido como União Brasil ainda no 1º turno, especialmente por conta do fundo partidário bilionário, poderia facilitar a eleição de primeiro turno que Lula tanto quer.

Agora, afirmam, só se Ciro Gomes ( PDT ) saísse da disputa – o que ninguém acredita que acontecerá, pelo menos até a última atualização do blog .

Veja comentários de Andréia Sadi:

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com